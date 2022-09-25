Повітряні сили показали знищення іранського дрону (відео) [ Редагувати ]
У мережі з'явилося відео знищення іранського дрона-камікадзе росіян, яким вони намагалися атакувати Миколаїв.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
В ПС зазначили, що ворожий дрон знищили українські військовослужбовці зенітного ракетного полку.
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