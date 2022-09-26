64-річний американський актор Алек Болдвін став батьком у восьме - у нього народилася донька. Про це повідомила його дружина Хілларі у своєму Instagram.

Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію. Іларія Каталіна Ірена, 22.09.2022, вага 3.09 кг. І вона, і я щасливі та здорові. Її брати та сестри Болдувін вітають її в нашому домі.

Дружина кінозірки поділилася зі своїми підписниками відеороликом з першими хвилинами життя новонародженої та після виписки з пологового будинку. На знімках молодші брати та сестри трепетно тримають малечу на руках і цілують її. Такий самий ролик опублікував у своєму Instagram і сам Алек.

Для 39-річної Хілларі це сьома дитина, а Алек має 27-річну доньку Айленд від шлюбу з актрисою Кім Бейсінгер.

Алек Болдвін одружився з інструктором з йоги Хілларі Томас у 2012 році. У пари підростає 9-річна донька Кармен, четверо синів - 7-річний Рафаель, 6-річний Леонардо, 4-річний Ромео, 2-річний Едуардо й однорічна Люсія, яка з'явилася на світ у березні 2021 року.

Хілларі із задоволенням ділиться у соцмережах подробицями сімейного життя. Вона зізналася, що у 2019 році перед народженням п'ятої дитини перенесла два викидні поспіль. Після народження Едуардо вона заявила в одному з інтерв'ю, що навряд чи вони з чоловіком ще більше розширюватимуть родину.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Алек Болдвін випадково застрелив на знімальному майданчику вестерну "Іржа" оператора-постановника Галину Гатчинс - українку за походженням.