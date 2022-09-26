International MaxxPro: які бронемашини є на озброєнні української армії? [ Редагувати ]
Ці американські бронемашини на початку 90-х військові використовували під час операції зі звільнення Кувейту. А тепер - покращені версії - є на озброєнні української армії. International MaxxPro - інноваційний панцирний транспорт підвищеної прохідності та високого ступеня захисту.
Зараз наші захисники навчаються застосовувати ці новенькі машини. До тренувань долучилися й кореспонденти Військового телебачення.
Анна Новіцька, воєнна кореспондентка:
Машина "Макспро" вже на озброєнні українських військ. Це протимінна броньована бойова машина з підвищеним рівнем захисту від засідок. Вона здатна витримувати вогонь від стрілецької зброї, вибухи мін, а також саморобних вибухових пристроїв.
Ми присутні на тренуваннях наших захисників. У бійців є тиждень, аби навчитися управляти новенькою бронемашиною.
Позивний "Тренер", військовослужбовець Збройних сил України:
Кожен військовослужбовець має знати своє штатне місце, свої дії, відповідно до операцій, які будуть виконуватись на машині. Відповідно має бути відпрацьована по черговість заходу і виходу в машину, щоб під час бою не було такого, щоб хтось залишився чи хтось не зміг досягнути машини й машина поїхала без нього.
Шасі "Макспро" витримує вибух міни до 7-ми кілограмів у тротиловому еквіваленті. При цьому суттєвих пошкоджень броня не отримує - діляться наші захисники.
Позивний "Сем", військовослужбовець Збройних сил України:
Вони використовувались ці машини в операції "Буря в пустині", показали себе там успішно, передали їх для нас.
На "Макспро" встановлений великокаліберний кулемет "Браунінг", здатний обертатися на 360 градусів.
Позивний "Херсон", військовослужбовець Збройних сил України:
Перетягується ричаг, заганяється патрон в патроннік, ось цею кнопкою і легким нажатієм работаєм.
Важить американський броньовик - понад 12 тонн. Та це не заважає цьому велетню розганятися до 110-ти кілометрів за годину!
Анна Новіцька, воєнна кореспондентка:
Броньовик "Макспро" настільки легкий у використанні, що його може водити будь-яка людина, яка хоча б раз водила авто на автоматичній коробці передач.
У "Макспро" розміщується три члени екіпажу - водій, командир та навідник. Плюс - до шести десантників. І зовсім скоро ці броньовики допомагатимуть нашим захисникам виконувати бойові завдання на передовій.
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