У Молдові пригрозили позбавленням громадянства за погодження воювати на боці росії [ Редагувати ]
У понеділок, 26 вересня, президент Молдови Мая Санду заявила про те, що у країні пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. Про це вона сказала на брифінгу за підсумками засідання найвищої ради безпеки
Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора.
Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці росії.
Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство - російське та молдавське.
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