У понеділок, 26 вересня, президент Молдови Мая Санду заявила про те, що у країні пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. Про це вона сказала на брифінгу за підсумками засідання найвищої ради безпеки

Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора.

Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці росії.

Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство - російське та молдавське.