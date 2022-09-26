Ракетний удар по Первомайському: загинув підліток [ Редагувати ]
У понеділок, 26 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області.
Про це повідомляє у Facebook мер міста Микола Бакшеєв.
Від ракетного удару загинула 15-річна дівчина-підліток, повідомляється у Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.
На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років, російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди.
Крім того, Микола Бакшеєв розповів:
В наслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото і відео влучання. Очікуємо більш точної інформації стосовно наслідків.
За словами очільника міста, наразі мешканцям слід зберігати спокій.
За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін.
Є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки.
Через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста.
Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня.
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