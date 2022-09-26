Російські військові завдали удару з РСЗВ та важкої артилерії по Первомайському та Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів щонайменше четверо людей загинули.

Про це пише в Facebook ДСНС у Харківській області.

Внаслідок обстрілу Первомайського загинула 15-річна дитина.

"Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - пише пресслужба ДСНС.

Як відзначає "Суспільне", за словами міського голови Миколи Бакшеєва, внаслідок обстрілів під завалами може бути ще одна людина.

Загалом кількість жертв може становити щонайменше четверо людей.

У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа у будівлі церковної школи та крамниці. Загальна площа займання становила 500 кв.м.

Один з цивільних отримав поранення.

Вже о 11:55 пожежу вдалося локалізувати. Також пожежники врятували будівлю Свято-Миколаївського храму. Вогонь ліквідували о 16:30.