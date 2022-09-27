Військові ветерани зі Сполучених Штатів безкоштовно тренують цивільних у Львові [ Редагувати ]
Військові ветерани зі Сполучених Штатів безкоштовно тренують цивільних у Львові. В умовах наближених до реальних усі охочі можуть пройти базовий курс бійця. Тренування бачила Вікторія Балицька.
Тренування відбувається у промзоні. Короткий інструктаж, і група переходить до заняття з тактичної медицини.
Поранення правої руки і правої ноги! Пішли!
Учасники змагаються у швидкості та правильності накладення турнікету. Підказки дають американські та українські інструктори. З завданняи впоралися усі.
В'ячеслав Олейников, учасник вишколу:
За хвилину сорок два турнікети наклав.
В'ячеслав - переселенець із Харкова. На вишкіл прийшов, щоб бути готовим взяти до рук бойову зброю.
В'ячеслав Олейников, учасник вишколу:
Поки що це я прийшов на вишки для себе, а там вже ну щоб дізнатись щось нове. А потім вже, ну подивимось.
Далі всі отримують страйкбольні автомати, щоб навчитися правильно пересуватися у будівлі зі зброєю. Це необхідно для успішного ведення міського бою.
Двері праворуч! Всі готові? Готуюся відкривати. Пішли! (Забігають)
Олександр Сало, учасник вишколу:
Я вважаю, що в наш час кожен чоловік має вміти обороняти свою землю. Я готувався до того, що війна прийде напряму до нас. Ми ніхто не знали як це відбувається. Я думаю, що в якийсь час всім нам доведеться, в тому чи іншому роді, піти захищати нашу територію.
Олександрові 23 роки, він фітнес-тренер. На вишколи ходить вже три місяці і дуже задоволений рівнем тренерів - це американські ветерани з ріних видів військ.
Олександр Сало, учасник вишколу:
Через мене за 3 тижні навчання пройшло ну близько 12-15 інструкторів. Тобто, вони приїжджають дають нам якусь інформацію, навчають і їдуть або воюють на фронт за нас, або вертається в Америку. Тобто, вони тут як волонтери приїжджають.
У програмі вишколу - базовий курс бійця. Навчання безкоштовне і триває три тижні.
Олексій Довбуш, координатор Центру підготовки добровольців:
Ми починаємо з самих базових речей. Це безпечне поводження зі зброю, збирання розбирання. А далі по наростаючій, тобто елементи міського бою, відпрацьовуємо так само в лісовій місцевості облаштування окопів, елементи поводження ну, там знешкодження якихось вибухових пристроїв. Обов'язково тактична медицина.
Американські ветерани самі запропонували проводити такі тренування для цивільного населення в Україні. З березня вишкіл пройшло вже понад триста чоловіків та жінок. Усім американські наставники намагалися донести найважливіше: запорукою бойового успіху є відчуття команди.
Позивний "ЧІП", інструктор вишколу:
Що найбільш важливо у всіх аспектах тренування, це робота в команді. Деякі люди люблять змагатися. Це корисно для здоров'я та допомагає усім працювати краще. Але слід пам'ятати, в командній роботі - турбота про ближнього - це найважливіше, чим би ти не займався.
Тренери із США вражені мотивацією українських учнів. І впевнені, що саме це допоможе здобути Перемогу у війні.
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