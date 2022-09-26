На "Північному потоці-1" впав тиск після аналогічного інциденту на "Північному потоці-2" [ Редагувати ]
Падіння тиску зафіксовано ввечері 26 вересня на обох нитках газопроводу "Північний потік-1", причини інциденту наразі з'ясовуються. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву оператора газогону Nord Stream AG.
Сьогодні ввечері диспетчери центру управління Північного потоку-1 зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються.
Раніше 26 вересня стало відомо про аналогічний інцидент на "Північному потоці-2" у водах Данії поряд із островом Борнхольм. За даними оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, тиск на нитці А трубопроводу за ніч упав з 300 до 7 бар. Причиною став витік газу, ведеться розслідування.
Газопровід "Північний потік-2" було збудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених "днр" і "лнр".
Газопровід "Північний потік-1" продовжував роботу після початку війни. Але спочатку Росія знизила, а пізніше і зовсім зупинила прокачування газу ним, пославшись на несправності єдиної робочої турбіни. У кремлі заявили, що газопровід не запустять, доки з рф не знімуть санкції.
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