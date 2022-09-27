Фейкове шоу добігає кінця. Сьогодні останній день "псевдореферендумів" на окупованих територіях. І завтра, як повідомляли, кишенькові кремлівські ЗМІ до держдуми рФ мають внести документи про входження захоплених українських територій до складу росії. Самі законопроекти розглядатимуть 29 вересня, а 30 - до росіян звернеться путін.

Але чи буде про що звітувати? І чи вдасться подати "псевдоголосування" як перемогу? Мій колега Руслан Смєщук, каже, що диктатору буде це складно зробити. Бо ж дільниці на окупованих територіях порожні, а люди як можуть саботують так званий референдум.

Пусті, немов би вимерлі вулиці. Так зараз виглядає окупований Мелітополь. На так званій дільниці - купка людей в жилетах комунальників. Зібрали їх під камеру. І окрім них нікого немає. Попри тиск і примус - говорять люди не охотно, лише завченими фразами.

- Чтобы мир был, чтобы мир, у нас внуки, дети...я не знаю что говорить, все.

А це вже Херсон. Головний медійний тамтешній колобарант Кирило Стремоусов показує на камеру як треба "голосувати". Ворожа пропаганда намагається створити образ легального плебісциту.

- Просим вас, многоуважаемый владимир владимирович, поддержать решение жителей области на референдуму о вхождении области в российскую федерацию.

Поза камерами пропагандистів - на так званих дільницях і в урнах - все та ж порожнеча. Ті хто залишилися в окупації - намагаються ігнорувати російську екранізацію. Без вибору старенькі люди, та й вони - навіть на телекамери пропагандистів - про росію ані слова.

Ну і звісно як же без традиційних для роспропаганди автопробігів. А ті, хто не можуть проігнорувати російську постановку, її саботують. Наприклад вкидують пусті бюлютені - ось як тут.

Або як в Генічеську - передають окупантам привіт.

На побутовому рівні, люди намагаються хоча б інформаційно протистояти російській постановці. Жовта стрічка - символ такого громадянського опору. Але місцями спротив окупантам зовсім не інформаційний. А ось такий.

Тут жили корреспонденты Раша тудей - они не пострадали, а вот в одном номере люди погибли... Журавко зажмурили.

Під удар потрапив готель, де жили російські пропапагандисти та колаборанти. І є інформація, що начебто загинув один із публічних зрадників - екс нардеп Олексій Журавко.