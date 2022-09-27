17-ро загиблих і 23 поранених - такі останні цифри щодо стрілянини в Іжевську оприлюднив Слідчий комітет росії. Більшість жертв і потерпілих - учні. Вогонь по дітях озброєний чоловік відкрив напередодні просто під час уроку. Охоронця, який не пускав чужинця до будівлі, той застрелив.

Спершу російські медіа смакували версію про український або навіть американський слід. Та згодом стало відомо - чоловік був психічнохворий. У подробицях розбиралася Анна Басова.

Так напередодні завершився звичний навчальний день для учнів середньої школи №88 у російському Іжевську. Просто під час уроків озброєний чоловік на вході застрелив охоронця. А тоді увірвався до будівлі та відкрив вогонь по дітях.

Учнів і вчителів зі школи одразу евакуювали. На виклик терміново виїхали поліцейські та силовики. Невдовзі до школи прибув і голова Удмуртії Олександр Бречалов.

Олександр Бречалов, голова Удмуртської республіки:

В Удмуртии сегодня трагедия. В ижевской школе №88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника - это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые.

За лічені хвилини після нападу місцеві пабліки повідомили про 6-х загиблих. Потому цифри зростали. За останніми даними, стрілець убив 17-х, більшість жертв - діти. Потому вкоротив собі віку сам.

Світлана Петренко, речниця Слідчого комітету рф:

Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нём не имелось.

Його особу вже встановили - це 34-річний місцевий житель Артем Казанцев. 11-ть років тому йому діагностували шизофренію. Відтоді чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. А ось у реєстрах Росгвардії щодо власників зброї про нього - ані слова. Слідчий комітет порушив кримінальну справу одразу за кількома статтями. За загиблими в Удмуртії оголошено триденну жалобу.