Нелюди-окупанти мали безкінечний перелік варіантів, як занапастити мирне населення навіть після своєї втечі.

Не підходь, не чіпай та дзвони на 101. Правила, які варто пам'ятати усім. В Україні залишаються сотні тисяч гектарів, засіяних снарядами. До того ж, окупанти не гребують й сюрпризами: маскують вибухівку в дитячих іграшках та на тілах загиблих. А ще боєприпаси зараз можуть залишати диверсанти. Юлія Зайцева про уроки пильності - докладніше.

7-річний Матвій знається на боєприпасах.

Вот это например, это мина, я знаю, очень знаю. Это ракета, это патрон от танка, ну я так думаю, а вот то, я знаю, что это такое, но это очень опасная штука, очень опасная.

А ось діти начебто знаходять на газоні так званий "Лепесток" - фугасну міну, заборонену Оттавською конвенцією. Попри це, її не раз використовував ворог.

У середмісті Сум - урок мінної безпеки. Для дітей - максимально просто та зрозуміло.

Вони бувають зовсім різних форм. Вони бувають ось такими великими, це протитанкові міни, так, і бувають зовсім-зовсім маленькі.

Для дорослих - більше детально.

В місті Буча була знайдена граната Ф-1, яка лежала таким самим чином під матрацом, тобто була висмикнута запобіжна чека, матрацом була прижата запобіжна скоба гранати, людина підходила, піднімала матрац, знялася запобіжна скоба, граната вибухала.

Нелюди-окупанти мали безкінечний перелік варіантів, як занапастити мирне населення навіть після своєї втечі.

Іван Шепелєв, заступник керівника групи піротехнічних робіт ДСНС України:

Випадки, коли гранати встановлені в ті самі скляні стакани, навіть паперові стакани, які знаходилися просто на землі, перевернуті, людини могла йти не помітити, вона могла інтуїтивно зрушити його з місця, вдарити ногою, тим самим вона звільняла гранату зі стакану і вона вибухала.

Сумщину звільнили з-під окупації у квітні. Але рахунок цивільних жертв агресій тоді не зупинився.

То бригада енергетиків, що поспішала на ліквідацію аварії, підірвалася на міні. Одна людина загинула. То в полі наїхав на небезпечний боєприпас комбайн. Від вибуху постраждали два чоловіки. Того ж дня на трасі здетонували 11 мін - загинув водій вантажівки. Поблизу залізничної станції на мотоблоці підірвався залізничник. Ще троє людей загинули в легковику, що наїхав на міну на ґрунтовій дорозі. І це - лише на Сумщині.

Валентин Майданюк, проектний директор благодійного фонду "Солом'янські котики":

За оцінками ДСНС, потрібно буде перевірити близько 185тисяч квадратних кілометрів територій. Загалом розмінування може займати більше 10 років оціх всіх територій. Це можуть бути міста, дороги, ліси, поля, ці всі речі, де перебуває людина і ми не виключаєм там ризик, наприклад, діверсій якихось і так далі. Тому потрібно бути обережними.

З початку повномасштабної війни в Україні через вибухи мін на деокупованих територіях постраждали більше 5 тисяч осіб.

Іван Шепелєв, заступник керівника групи піротехнічних робіт ДСНС України:

Просто звичайна цікавість людей, потримати, підняти, забрати додому, на жаль, такі випадки були і деякі з нихзакінчувались фатально.

Доносити до людей важливу інформацію про безпечне поводження з боєприпасами взялася волонтерська група "Солом'янські котики".

Валентин Майданюк, проектний директор благодійного фонду "Солом'янські котики":

Кіт - він завжди лягає на то місце, де болить, так само ми як фонд закриваємо от такі потреби, які найбільше болять і які можуть бути часто неочевидними, наприклад гуманітарне розмінування.

Найбільше бажання волонтерів, щоб знання, якими вони діляться, доносять, ніколи людям не знадобились. Але в планах зробити уроки мінної безпеки навіть частиною шкільної програми.

Потрібно від нього відійти і повідомити про це дорослим або 101. - А де може ховатися якийсь небезпечний предмет? - На узбіччі, іграшках, любих предметах.

Рятувальники не втомлюються повторювати правила життя.