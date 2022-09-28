Виплата 15 млн грн сім'ям загиблих на війні бійців: у якому разі не дадуть допомоги [ Редагувати ]
Не всі родичі деяких загиблих внаслідок повномасштабної російської агресії українських бійців мають право на отримання виплат у розмірі 15 мільйонів гривень - це не стосується тих, хто проживає на території Росії чи Білоруси або засуджений за державну зраду.
Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр".
Зазначається, що це передбачено внесеними змінами до постанови Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28.02.2022 № 168.
Варто наголосити, що виплати належать членам сімей:
- військовослужбовців ЗСУ,
- Служби безпеки,
- Служби зовнішньої розвідки,
- головного управління розвідки Міноборони,
- Нацгвардії,
- Державної прикордонної служби,
- Управління державної охорони,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- військових прокурорів Офісу генерального прокурора,
- осіб рядового і начальницького складу Держслужби з надзвичайних ситуацій,
- співробітників Служби судової охорони,
- осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських,
- осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.
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