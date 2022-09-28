Не всі родичі деяких загиблих внаслідок повномасштабної російської агресії українських бійців мають право на отримання виплат у розмірі 15 мільйонів гривень - це не стосується тих, хто проживає на території Росії чи Білоруси або засуджений за державну зраду.

Про це повідомляє "Пенсійний кур'єр".

Зазначається, що це передбачено внесеними змінами до постанови Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28.02.2022 № 168.

Варто наголосити, що виплати належать членам сімей: