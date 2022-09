Уряд Канади не визнає і ніколи не визнає результатів російських "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Оттава має намір запровадити санкції проти людей та організацій, які причетні до їхнього проведення.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

"Канада не визнає і ніколи не визнає результатів нелегітимних референдумів росії або її спроб незаконної анексії українських територій. Поясню: кордони України не зміняться", - написав він.

Прем'єр наголосив, що територія України залишиться за Україною.

"Ми маємо намір ввести санкції проти осіб і організацій, причетних до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету і поділяючих відповідальність за кровопролиття, що триває, по всій Україні", - додав Трюдо.

Canada does not – and will not ever – recognize the results of Russia’s illegitimate referendums or its attempted, illegal annexation of Ukrainian territories. Let me be clear: Ukraine’s borders will not change. Ukraine’s territory will remain Ukraine’s.