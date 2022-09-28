Є відчайдухи, яким не потрібні жодні навчання та матеріальне забезпечення

Ще більше воєнних злочинців! І ще - більше скалічених та мертвих російських солдатів. Саме таким може бути девіз часткової мобілізації в росії.

Від її оголошення минув рівно тиждень. І рівно тиждень - як в росії не припиняється істерика. Бо і мобілізація виявилася геть не частковою, а тотальною. І гребуть у військкомати всіх підряд. І кидають на фронт без жодної підготовки.

Тож, який настрій панує в казармах мобілізованих? І що зараз з рівнем їхнього Z-патріотизму? - розповість Євген Бригар.

Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы не собираемся использовать при проведении этой операции.

Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня!

Мобілізацію, чи як уже самі росіяни її - "могилізацію", кремль вирішив провести просто з космічною швидкістю. І жодних обіцяних путіним навчань та підготовок не буде. Та й навіщо вони гарматному м'ясу? І ось живий доказ: Алєксєй Пашков - його мобілізували 21 вересня (ще навіть до офіційного оголошення) - і одразу кинули на Харківщину. Не минуло й тижня і він уже в полоні.

Прошу таких уродов в такой форме, как я, больше не приезжать сюда. Я искренне сожалею и раскаиваюсь, что так поступил.

Але вони сюди таки приїдуть. Уже завтра до Херсона має прибути ось цей чолов'яга. Однак воювати йому чомусь не хочеться:

Всем привет, на связи 1-й танковый полк. Нам официально скзали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Ни стрельб, ни теории. Ничего.

Родина цього вояки хоча б знатиме, що його слід шукати в Херсонській області. А от для деяких мобілізованих напрямок, куди їх скоро кинуть на смерть - загадка.

Куда поедем - тоже не знаю. Чем будем окончательно обеспечены - тоже не знаю!

Забезпечити своїх солдатів російська армія зможе тільки зброєю сумнівної якості та радянським екіпіруванням. Інші базові речі, такі, як бронежилети чи навіть аптечка - то розкіш, якої не має у вільному доступі "друга армія світу"! Ось це відео - вже стало вірусним і на росії, і в Україні:

Так, мужики. Только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс тампоны. Тампоны знаете для чего? Пулевое ранение - прям туда вводите и все. Тампон разбухает и придавливает стенки. Мужики, я это все с Чечни знаю!

Висловити своє невдоволення ситуацією звісно, можна. Однак, є велика ймовірність, що ліжко в казармі (якщо воно там ще є) доведеться проміняти на холодну підлогу в підвалі.

С сегодняшнего дня уже сократили походы в туалет. Ни еды, ни воды обещали не давать вообще. В общем, хотят закрыть нас здесь подольше.

Та є серед населення і відчайдухи, яким не потрібні жодні навчання та матеріальне забезпечення. Російська пропаганда таки змусила їх повірити в те, що треба когось захищати від нацистів. Головне, перед тим - помолитися:

С нами Бог. С нами всегда Бог.

І їхати в Україну. Щоб стати на крок ближче до Бога…

Я считаю, это правильно. Надо идти семью оберегать. А кто кроме нас? Это правильно, так должно быть в настоящее время. Ни о чем не жалею. Духом бодрый…

Російські чоловіки, які були готові "битися з нацистами" на дивані, дивлячись війну по телевізору, а от - іти по-справжньому воювати не готові - тепер із кожним днем придумують усе різноманітніші способи, як ухилитися від призову. Поки хтось відстоює черги на кордонах у кілька десятків кілометрів, особливо розумні - намагаються ламати собі руки й ноги.

Вот это б*я. Вот это жестко! Не, это уже точно перелом, Макс!

Краще ламати ноги, ніж чекати, поки військкомат зламає тобі життя. Адже, цей тиждень продемонстрував, що до армії можуть забрати будь-кого.

Почему вызывают тех, у кого вообще подготовки нет? Я обожаю нашу страну, но вы делаете все для того, чтобы я перестала быть патриоти… патриоткой.

Очевидно, що мобілізація йде трохи "не за планом". Бо вже навіть й на федеральних каналах почали висловлювати невдоволення. Навіть більше - почали погрожувати воєнкомам!

Товарищи командиры, послушайте. Вот не то время. Не то время. Знаете, надо всегда помнить про броненосец Потемкин взбесившийся. И обвинять его, что он взбесился и озверел - нельзя. Ведь правда же накормили червивыми тушами матросов. И чем закончилось? Вы играете с людьми с оружием!

Тим часом видання Bloomberg з посиланням на свої джерела в кремлі повідомляє, що мобілізованим воякам уже відвели роль у так званій "спецоперації". Їх планують кинути на захоплення Харкова та Одеси. Щоправда, на думку авторів публікації, 300 тисяч ненавчених та ще й часто п'яних бійців не зможуть істотно змінити ситуацію на полі бою. А в мережі - зараз крутять ось такий іронічний "мотивуючий" ролик: