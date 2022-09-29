Окупанти вночі вдарили ракетами по Дніпру: серед загиблих і поранених є діти [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог поцілив у житлові квартали.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п'ятеро поранені, зокрема 12-річна дівчинка. Її дістали з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", - зазначив посадовець.
За словами Резніченка, також повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.
"У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач", - додав глава ОВА.
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