Генштаб розповів про нові втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Минулої доби українські військові ліквідували 430 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 58580 військовослужбовців.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 29 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
- танків - 2325 (+13);
- бойових броньованих машин - 4909 (+20);
- артилерійських систем - 1385 (+4);
- РСЗВ - 331 (+0);
- кошти ППО - 175 (+0);
- літаків - 262 (+0);
- вертольотів - 224 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
- крилаті ракети - 246 (+4);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
- спеціальної техніки - 131 (+0).
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