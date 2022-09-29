Окупанти не припиняють спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Кожен день загарбники - випробовують на міць нашу оборону Бахмута. Але без успіху. Пробити її - загарбникам не вдається.

У скрутному становищі вони й біля Лиману. Наші Збройні сили можуть взяти російські війська в котел. Такі дані наводить американський інститут вивчення війни. Останні новини зі східного фронту зібрав Євген Соломін.

Ранок в окупованому Алчевську почався з бавовни. Дим у районі хлібозаводу і не від свіжої випічки, а від вибухів. Тут були склади російських окупантів.

Ранкову бавовну підхопили сусідня Брянка та Кадіївка. Тут окупантам напередодні підвезли свіжу гуманітарку. Її роздавали разом з інструкцією…

Это труба разведчика - пользуйтесь! Не высовывайтесь!

Проте орки висунулись - і все! Ні їх, ні будівлі штабу сьомої бригади.

В окупованих містах завершено добровільно-примусовий псевдореферендум. Результати, як за совєтів трохи не дотягують до 100 відсотків. У Луганську на балконах будинків центральних вулиць повивішували триколори. Партизани усе зафіксували й обіцяють зайти до господарів уже після деокупації.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

З арифметикою не склалося, а малювання на "відмінно": результати "псевдореферендуму" не збігаються з реальною кількістю людей, які проживають на окупованих територіях Луганщини. Рашисти заявили, що участь у "виборах без вибору" взяли понад 1,6 млн людей. Звідки такі цифри, фантазери?

Лиман на Донеччині - все ближче на шляху додому. Окупанти ще в місті, але їм непереливки. Наших помітили в Рідкодубі - це фактично околиці.

З Лиману армія терористів ще може втекти. Інші варіанти - здатися чи загинути. Під контроль України перейшло селище поблизу - Новоселівка.

81-а бригада спільно з Нацгвардією звільнили н.п. Новоселівка. Слава воїнам, які сложили голови і слава Україні! Героям слава!

Ці кадри - східна частина Бахмута. Жодного вцілілого будинку, їх розстрілюють з танків та артилерії. Під руїнами, ймовірно, є люди. Але через постійні обстріли рятувальники не можуть сюди дістатися.

Святослав Вакарчук, співак:

Усім привіт з українського Бахмута. Позаду мене воронки. Звуки вибуху, справжнє фронтове місто. Але фронтове місто - символ українського опору, яке стоїть міцно, аж до перемоги.

У Краматорську рятувальники завершили ліквідацію наслідків авіаудару по багатоповерхівці. Четверо людей поранено.

Вот выходит на соседний дом упала ракета. На 5-й этаж. Вылетели все балконные двери. Стекла все.

У Миколаївці російські терористи влучили в будівлю школи. У підвалі було облаштоване бомбосховище. Пряме влучення ракети зруйнувало будівлю, проте люди в укритті вижили. Під завалами шукають одного із працівників.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту.

Торецьк, Авдіївка та міста вздовж лінії фронту - під обстрілами.

Вот он эпицентр. Вот она воронка, куда прилетело. Вот стадион огорожа, его так снесло. Люди живые? Хозяйва, вы жывые?

Російські війська у Красногорівці влучили у поліцейську станцію. Висока імовірність, що цей вогонь корегували. У відділок поцілили одразу дві ракети.

Закрито? Давайте з іншого боку! А тут ходити безпечно? Я маю на увазі під ногами. Да. Але не точно (лунає вибух).

Співробітників врятувала перезмінка - в момент вибуху вони перебували поза межами будівлі. Окупаційна армія позбавила поліцейських місця дислокації, проте вони залишилися, продовжують документувати воєнні злочини російської федерації, вивозити поранених і доправляти жителям гуманітарну допомогу.

Звичайно, це важко, тяжко, але колись ми все відбудуємо, все зачиняємо будівлю, ми повернемось сюди, і в цю будівлю повернемось!

Евакуація з Донеччини триває. Майже 20 тисяч жителів уже розпочали нове життя.