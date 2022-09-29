Окупанти не припиняють спроб вийти на адміністративні межі Донецької області [ Редагувати ]
Окупанти не припиняють спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. Кожен день загарбники - випробовують на міць нашу оборону Бахмута. Але без успіху. Пробити її - загарбникам не вдається.
У скрутному становищі вони й біля Лиману. Наші Збройні сили можуть взяти російські війська в котел. Такі дані наводить американський інститут вивчення війни. Останні новини зі східного фронту зібрав Євген Соломін.
Ранок в окупованому Алчевську почався з бавовни. Дим у районі хлібозаводу і не від свіжої випічки, а від вибухів. Тут були склади російських окупантів.
Ранкову бавовну підхопили сусідня Брянка та Кадіївка. Тут окупантам напередодні підвезли свіжу гуманітарку. Її роздавали разом з інструкцією…
Это труба разведчика - пользуйтесь! Не высовывайтесь!
Проте орки висунулись - і все! Ні їх, ні будівлі штабу сьомої бригади.
В окупованих містах завершено добровільно-примусовий псевдореферендум. Результати, як за совєтів трохи не дотягують до 100 відсотків. У Луганську на балконах будинків центральних вулиць повивішували триколори. Партизани усе зафіксували й обіцяють зайти до господарів уже після деокупації.
Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:
З арифметикою не склалося, а малювання на "відмінно": результати "псевдореферендуму" не збігаються з реальною кількістю людей, які проживають на окупованих територіях Луганщини. Рашисти заявили, що участь у "виборах без вибору" взяли понад 1,6 млн людей. Звідки такі цифри, фантазери?
Лиман на Донеччині - все ближче на шляху додому. Окупанти ще в місті, але їм непереливки. Наших помітили в Рідкодубі - це фактично околиці.
З Лиману армія терористів ще може втекти. Інші варіанти - здатися чи загинути. Під контроль України перейшло селище поблизу - Новоселівка.
81-а бригада спільно з Нацгвардією звільнили н.п. Новоселівка. Слава воїнам, які сложили голови і слава Україні! Героям слава!
Ці кадри - східна частина Бахмута. Жодного вцілілого будинку, їх розстрілюють з танків та артилерії. Під руїнами, ймовірно, є люди. Але через постійні обстріли рятувальники не можуть сюди дістатися.
Святослав Вакарчук, співак:
Усім привіт з українського Бахмута. Позаду мене воронки. Звуки вибуху, справжнє фронтове місто. Але фронтове місто - символ українського опору, яке стоїть міцно, аж до перемоги.
У Краматорську рятувальники завершили ліквідацію наслідків авіаудару по багатоповерхівці. Четверо людей поранено.
Вот выходит на соседний дом упала ракета. На 5-й этаж. Вылетели все балконные двери. Стекла все.
У Миколаївці російські терористи влучили в будівлю школи. У підвалі було облаштоване бомбосховище. Пряме влучення ракети зруйнувало будівлю, проте люди в укритті вижили. Під завалами шукають одного із працівників.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту.
Торецьк, Авдіївка та міста вздовж лінії фронту - під обстрілами.
Вот он эпицентр. Вот она воронка, куда прилетело. Вот стадион огорожа, его так снесло. Люди живые? Хозяйва, вы жывые?
Російські війська у Красногорівці влучили у поліцейську станцію. Висока імовірність, що цей вогонь корегували. У відділок поцілили одразу дві ракети.
Закрито? Давайте з іншого боку! А тут ходити безпечно? Я маю на увазі під ногами. Да. Але не точно (лунає вибух).
Співробітників врятувала перезмінка - в момент вибуху вони перебували поза межами будівлі. Окупаційна армія позбавила поліцейських місця дислокації, проте вони залишилися, продовжують документувати воєнні злочини російської федерації, вивозити поранених і доправляти жителям гуманітарну допомогу.
Звичайно, це важко, тяжко, але колись ми все відбудуємо, все зачиняємо будівлю, ми повернемось сюди, і в цю будівлю повернемось!
Евакуація з Донеччини триває. Майже 20 тисяч жителів уже розпочали нове життя.
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Утримати Донбас - для них зараз ідея фікс. Але досягнути успіхів ворогові не вдається, тож загарбники вирішили анексувати окуповані українські території.
Так у Кремінній партизани підняли над адміністрацією прапор України і його ніхто не наважився зняти. Бо, як кажуть у військово-цивільній адміністрації Луганської області, окупанти та колаборанти розуміють, що їх час сплив.
Палац культури імені Мартинова у Бахмуті було збудовано у 1926 році. Пережив другу світову війну, але росіяни "демілітаризували".
Росіяни вперто, але без успіху намагаються вийти на адміністративні межі Донецької області. Кожен день загарбники випробовують на міцність нашу оборону.
Там розбирають завали. І найближчим часом розгорнуть мобільний госпіталь, де місцеві зможуть отримати невідкладну допомогу.