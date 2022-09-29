"900 кілограмів бойової частини": чим небезпечні радянські крилаті ракети Х-22 [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 дуже небезпечні, оскільки їх важко збити. Вони мають близько 900 кілограмів бойової частини. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що в ніч на 29 вересня російські війська випустили по Дніпру щонайменше чотири ракети Х-22. Вони є небезпечними та дуже руйнівними.
Бойова частина 900 кілограмів, на жаль, дуже руйнівна і дуже неточна ракета. Як і цього разу уражено і ринок, і вокзал, приватний сектор. Постраждали мирні люди.
За його словами, ракети типу Х-22 надзвичайно швидкісна, тому силам протиповітряної оборони важко її перехопити. Для боротьби військовим потрібні сучасні засоби, які, ймовірно, Україна зможе отримати від партнерів.
Це зенітно-ракетні комплекси, про які сьогодні усі вже говорять, які, ймовірно, будуть надходити до України з Німеччини та Норвегії: IRIS-T та NASAMS.
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