Українські військові у четвер, 29 вересня, знищили два російських штурмовики Су-25. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 29 вересня окупанти втратили в Україні 262 літаки та 224 гелікоптери.