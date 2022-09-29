На Миколаївщині збили два російських Су-25 [ Редагувати ]
Українські військові у четвер, 29 вересня, знищили два російських штурмовики Су-25. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" збито два російських штурмовики Су-25.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 29 вересня окупанти втратили в Україні 262 літаки та 224 гелікоптери.
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