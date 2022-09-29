У Генштабі зробили заяву про додаткову мобілізацію в Україні [ Редагувати ]
Генеральний штаб Збройних Сил України опрацьовує різні варіанти відповіді на мобілізацію у росії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов, відповідаючи на запитання, чи планується посилення мобілізації в Україні у відповідь на призов у рф.
На поточний момент обробляються різні варіанти відповіді росіянам на мобілізацію та ймовірне створення ними угруповань. Відстежується, якими будуть угруповання - наступальні чи оборонні.
Громов зазначив, що відповідно до дій ворога, опрацьовуються плани, які доповідаються президенту Зеленському. Найближчим часом буде ухвалено відповідне рішення щодо дій України у відповідь. Генерал наголосив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.
Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що рішення про додаткову мобілізацію в Україні ухвалюватиме Генштаб ЗСУ та головнокомандувач Валерій Залужний.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже створила резерви, тож поки не планує додатково проводити мобілізацію на тлі оголошеної "часткової" мобілізації у росії.
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