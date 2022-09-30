У п'ятницю, 30 вересня, стало відомо про те, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру Запоріжжя. Про це повідомляється на сторінці Запорізької ОДА у Telegram.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.