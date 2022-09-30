Удар по Дніпру: зросла кількість постраждалих [ Редагувати ]
Окупанти вночі на 30 вересня вдарили ракетами по Дніпру. Кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Підтверджено також загибель однієї людини. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Посадовець зазначив, що противник обстріляв місто з "Іскандерів".
Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 - пошкоджені.
У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях "прильотів" і з’ясовують масштаби руйнувань.
Вночі росіяни також тричі гатили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.
У Нікополі - снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.
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