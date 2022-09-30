Після удару по колоні в Запоріжжі заборонено виїзд на окуповані території [ Редагувати ]
Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Таке рішення українська влада ухвалила після ранкового ракетного удару по колоні цивільних автівок, яка стояла у черзі в бік тимчасово окупованої території. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
Через трагедію у Запорізькій області виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк.
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