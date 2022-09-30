Україна отримає 12 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Тамтешній Сенат таки погодив законопроект про фінансування уряду. Тепер документ мають підтримати у Палаті представників, а потім відправити на підпис президенту США Джо Байдену. Зволікань, каже мій колега з Вашингтона Дмитро Анопченко, не має бути. Оскільки вже завтра в Америці стартує новий фінансовий рік. Тож, гроші Україна отримає незабаром. А от на що вони підуть - дивіться далі.

Отже, сталося. Сенат ухвалив законопроект, який передбачає виділення 12-ти мільярдів 400-т мільйонів доларів додаткової допомоги, "пов'язаної з Україною". Рішення підтримали понад 60 законодавців - це якраз необхідна кількість, голосів вистачило. Подивіться - як це було.

Гроші цільові. І - як прописано у документі - мають піти, зокрема, на "забезпечення підготовки, надання військової техніки, озброєння, матеріально-технічної підтримки, а також прямої фінансової підтримки уряду України". Більше того, розписано все детально. 3 мільярди доларів - на військову допомогу; підготовку армійців, надання військової техніки та зброї, припасів, організацію технічого обслуговування тієї техніки, яку Штати передали.

А також - підтримку за рахунок надання українським Збройним силам розвідувальних даних. Ще 4 з половиною мільярди - суто на економічну підтримку Києва. Забезпечення роботи держустанов, забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас, не всі гроші в цьому пакеті суто для України, але прямо пов'язані і з нею, і з війною. Наприклад, 2 мільярди потрібні на поповнення американських арсеналів зброї (з яких багато що передали Києву) і виробництво нових боєприпасів.

А ще - і це максимально важливо, це дуже своєчасна поправка - 35-ть мільйонів доларів в рамках цього пакету прописали для - процитую - "підготовки та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні". Тобто - це дасть можливість запровадити цілодобовий моніторинг дій росії із її ядерним арсеналом. Щоб бути готовими реагувати. Що цікаво - майже 12-ть з половиною мільярдів - це ще не все.

Сенат одночасно проголосував і за дозвіл президенту США передати Україні зі складів Пентагону озброєння на суму у три мільярди 700-т мільйонів доларів, щоб, як там сказано, Київ "отримав додаткову першочергову підтримку Збройним силам України". Залишилося ще одне голосування, у Палаті представників Конгресу, це буде вже сьогодні. І з того, що я чую у конгресових кулуарах, Сенат "пройти" було складніше. Тобто - попри те, що потрібен ще один крок, - настрій хороший. "Український пакет" мають ухвалити і тут всі переконані, що із 1-го жовтня - коли у Штатах почнеться новий фінансовий рік, гроші для України вже будуть доступні. Казначейство зможе надіслати транш вже напочатку жовтня.