Лише за останню добу російська армія забрала життя 4 жителів Дніпропетровщини

Ворог ударив по Дніпру. Загинули чотири людини, ще 26 - отримали поранення. Серед жертв та постраждалих є діти.

Поцілили росіяни по житловому кварталу ракетою "Іскандер" - повідомили в мерії. Влучили і в транспортне підприємство. Там сталася сильна пожежа - згоріла адмінбудівля та з півсотні автобусів. Олена Мендалюк - докладніше далі.

Другу добу триває ліквідація наслідків ракетного удару. На суцільні руїни російська ракета перетворила приватний сектор Дніпра. На місці величезна вирва, а навколо - десятки зруйнований будинків.

Ігор Гетало - начальник чергової зміни ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Ракета за собою залишила воронку глибиною більше 7 метрів. Ракета зруйнувала повністю 4 будинки, 61 будинок пошкоджено.

Павло - власник зруйнованого будинку:

Будівля зруйнована, всередині двері вибиті, вікна теж, дах дірки, поприлітали кирпичі, повстрявали он у стіни. Автомобілю - все.

Ворожий снаряд поцілив прямо у житлові будинки. Пес на ім'я Крим стоїть над уламками будинку. Десь під завалами все ще його господарі. Це відео облетіло всю країну. Під завалами рятувальники 13 годин діставали фрагменти тіл мирних жителів. В результаті пошукової операції знайшли чотирьох загиблих - двоє дорослих та двоє дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Також поранень зазнали ще семеро людей. У тому числі і ще одна 12-річна дитина, яку вдалося дістати з-під руїн живою.

Тетяна Квітницька - заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Це 12-річна дитина, яка і досі перебуває у стаціонарі, отримала все необхідне лікування і в подальшому ще буде перебувати в стаціонарі. В нас в стаціонарі є ще одна людина - це 19-річний пацієнт. Теж з багаточисельними політравмами, множиними різаними травмами. Пошкодженими суглобів, теж залишили у стаціонарі.

Окупанти завдали удару по Дніпру ракетою Х-22. За інформацією від повітряних сил Збройних сил України, це велика і потужна ракета, щоправда не надто точна. Її бойова частина - понад 900 кілограмів. Інакше, як терористичним актом місцеві це не називають.

Наталія - жителька Дніпра:

Злість є, але мені дуже шкода людей, які поряд загинули. Я думаю, що Бог помилував нас. Це дуже страшно. Війна була десь там в стороні, в телевізорі, а коли воно прийшло і так зненацька.

Ще одна ракета впала на територію одного з ринків. Вибухова хвиля понівечила ятки, пошкоджено з півсотні пасажирських автобусів та 10 вантажівок, що були припарковані неподалік.

Володимир - директор транспортного підприємства:

Ущерб не уявляю який. На сьогодні одне стекло лобове. Це все, що я можу сказати, це лише одне лобове скло.

Олег – перевізник:

Що ж тут казати, "русский мир прийшов". Тут вообще без слов. Що ці уроди нам навитворяли. Ви ж бачите, тут все розбито. Всі автобуси.

Також вранці 29 вересня окупанти обстріляли забороненими касетними снарядами промислове підприємство Зеленодольська. Поранено 19 працівників, з них 6 у важкому стані.

Євген Ситниченко - начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Всі вони знаходяться в лікарні. Медики надають необхідну їм медичну допомогу. З ними все буде добре.

Лише за останню добу російська армія забрала життя 4 жителів Дніпропетровщини, ще 26 людей отримали поранення.