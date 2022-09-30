Збройні сили України, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. У звіті аналітики зазначають, що відповідний висновок зробили на основі повідомлень від російських журналістів та блогерів. Ті звітують, що українські військові відрізали їхнім військам дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для загарбницьких сил.

Київ офіційно цю інформацію поки не коментує. Про оточення своїх військ в українському Лимані мовчить і Москва. Євген Соломін про протистояння на Донбасі - докладніше.

Напередодні танців з бубнами на московії та підписання папірців здійнялися завивання окупантів про тяжку ситуації навколо Лиману. Українські героїчні бійці нищать та беруть у полон переляканих та деморалізованих росіян.

Відчуваючи крах на цій ділянці фронту, рашисти б'ють по мирних містах Донеччини.

11 мешканців Краматорська поранено внаслідок ракетного удару. Одного тяжкотравмованого доправили до сусідньої області в лікарню. Окупанти вдарили по місту 4 ракетами. Пошкоджено колишній інтернат, лікарню, будівлю Укртелекому та багатоповерхівки.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Ворог б'є по цивільних, намагаючись убити якомога більше людей і залякати суспільство. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, може стати жертвою чергового російського обстрілу.

У Бахмуті гатять по центру та західній околиці міста. Реактивні снаряди лягають просто посеред житлових будинків. Мешканці міста вимушені жити у підвалах. 6-річна Аня разом дідусем та мамою вже кілька місяців мешкає в укритті багатоповерхівки.

Цій родині поліцейські привезли гуманітарну допомогу, та вкотре нагадали дорослим про необхідність евакуюватися.

Зруйнований Маріуполь зустрів своє 244-річчя в усіх традиціях скрєпоносної. Загарбники не змогли причепурити місто, ще й чергова комунальна аварія підлила олії у вогонь людського обурення.

Сделали заявку, но никто не приезжает. Канализация забита, но никто не приезжает. Канализация льется. Вся эта лужа - это канализация. Она очень воняет.

Замість ремонту мереж загарбники відкрили у місті "музей сучасного нацизму". Експонати- все, що мраZота намародерила по Маріуполю. Та найяскравішою плямою в музеї є прапори росії та "молодої гвардії".

А у Сєвєродонецьку московити відкрили на біс старий спортзал. Такі тренажерки були у луганських селах ще минулого століття. Загарбники вкрали у містян можливість тренуватися у сучасному спортивному комплексі, який мали відкрити цього року.

Разом з тим у місті тривають роботи з перепоховання місцевих, яких убили під час окупації.

А у Золотому - Кобзон запросив на свій концерт російських загарбників до місцевого палацу культури. Туди ж завітало й бавовнятко. Чисельність шанувальників співака досі підраховують. Подейкують, що був аншлаг. І це не єдина халепа, у яку потрапили окупанти.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме: в населеному пункті Бахмутівка Луганської області, в результаті удару по району зосередження противника понад п'ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки.

Тож операція з демілітарізації та денацифікації росіян йде чітко за планом.