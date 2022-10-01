Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі марафону "FREEДОМ".

Загинули 30 людей.

Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули.

За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.

Через трагедію у Запорізькій області виїзд на ТОТ призупинено на невизначений строк.