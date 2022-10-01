Удар по колоні під Запоріжжям: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих через ракетний удар росіян по цивільній колоні під Запоріжжям зросла до 118. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі марафону "FREEДОМ".
Загинули 30 людей.
Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули.
За його словами, серед жертв є дві дитини. Також загинув мелітопольський волонтер, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер - у лікарні у тяжкому стані.
Через трагедію у Запорізькій області виїзд на ТОТ призупинено на невизначений строк.
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