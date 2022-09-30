У Запоріжжі на місці трагедії досі працюють слідчі. Автоколону, яка мала виїхати на окуповані території, зранку обстріляли ракетами. Окупанти поцілили в авторинок, саме там збиралися на виїзд люди. Внаслідок ворожої атаки загинули 25 людей. 85 - поранені. Наші журналісти побували і на місці обстрілу, і в лікарні. Їхній матеріал - далі.

На цьому місці формуватися гуманітарна колона. До сотні автівок мали вирушити на тимчасово окуповану територію. Люди збиралися, щоб евакуювати звідти своїх рідних або відвести ліки чи речі першої необхідності. Та о пів на восьму ранку рашисти вдарили по цивільних людях ракетами С300.

Сергій Угрюмов, начальник управління вибухо-технічної служби ГУ НП в Запорізькій області:

Дані ракети при потраплянні зустрічі з перешкодою стається вибух. Готові осколкові вражаючі елементи розсіюється на великі площі і поражають як людей, так і навколишнє середовище.

На місце удару одразу виїхали усі екстрені служби Запоріжжя. Їхня робота постійно переривалася сигналами повітряної тривоги. Існувала загроза повторних обстрілів. Рятувальники разом із медиками та представниками Червоного Хреста виносили поранених.

Юлія Баришева, речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

На місці події працювали рятувальники 10 авто, 50 чол. Особового складу допомагали евакуйовував поранених, виносити тіла спільно з працівниками поліції, наші вибухотехніки перевіряли місце прильоту, крім того, на місці працював ЧХ.

Анна Ткаченко, начальниця відділу комунікації ГУ НП в Запорізькій області:

Серед постраждалих є діти. Ми не можемо надати інформацію чи це загиблі, дитина, чи вона лише постраждала. Пізніше все уточнюється.

Люди кажуть, цього ранку пережили справжнє пекло.

Вікторія, працівниця авторинку:

Чей-то муж, жена плачет - все это в такой истерике. Вы не представляете как это страшно. Начинают бегать, спрашивать где чей сын, где чья мать… паника началась. И тут второй взрыв сразу вот там. Темное небо. Люди бегут - спрятаться некуда.

Наразі відомо про 26 загиблих. В тому числі - двоє дітей. Ще 85 людей - зазнали поранень. За їхнє життя та здоров'я борються запорізькі лікарі. Серед постраждалих є і правоохоронці, які стежили за порядком на пункті пропуску, а потім першими допомагали людям. Із травмованими поліцейськими поспілкувався міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Ігор Шишка, головний лікар:

Тільки 10 з 31 відбудуться так званими легкими втручаннями. Це первинна хірургічна обробка поверхневих ран тканин. 2 з цих пацієнтів взагалі не будуть потребувати оперативного втручання. Всі інші пацієнти будуть потребувати, можливо, неодноразово серйозних оперативних втручань. 5 пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації.

За фактом обстрілу гуманітарної колони та загибелі людей відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ:

В окрузі немає жодного військового об'єкту, жодного скупчення техніки. Цей удар був чітко спланованим, прямо зараз виступає головний терорист путін, заявляючи про агресію цих областей, в тому числі агресію Запорізької області і абсолютно свідомо прокладають путь до цієї заяви, було нанесено цей нанесений кривавий удар.

1 жовтня у Запорізькій області оголошено днем жалоби.