ЗСУ показали кадри з Лиману (відео) [ Редагувати ]
Російські війська тікають з Лиману Донецької області. Українські захисники показали покинуті позиції та техніку окупантів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Кадри журналістам передав український військовий з позивний "Еней".
Українські захисники повідомляють окупантам, що вони в оточенні та пропонують здатися.
Військовослужбовці російської федерації! Ви оточені.
Ворожі сили натомість масово тікають з Лиманського напрямку. Противник залишає військову техніку, позиції, особисті речі та одяг. Окупанти намагаються врятуватися будь-якими способами.
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