Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку. Про це повідомляє ДПСУ.

На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 і БТР-82. Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують і поставлять до строю українського війська.

Довідка. БТР-82 - відносно новий російський бронетранспортер, що є глибокою модернізацією БТР-80. Було прийнято на озброєння армії росії в 2013 році. Цей БТР озброєний 14,5-мм кулеметом або скорострільною гарматою 30-мм 2А72. Є протиосколковий захист у вигляді спеціальних накладок на внутрішній поверхні корпусу, а також підвищена стійкість.