Український прапор уже в Лимані - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше", - заявив президент.
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