Нині у Європі перебуває близько семи мільйонів українських переселенців. І понад два мільйони з них, за даними ЮНІСЕФ, діти! Не всі малюки виїхали з батьками. Деяких евакуювали з небезпечних міст та сіл завдяки благодійним фондам. Так, юні українці перебувають нині у Туреччині. Хто за ними наглядає? Та про що вони мріють? Мій колега Юрій Куций розповість.

Олені 17 років. Вона хотіла б слухати пісні кумирів, а натомість чула, як летять російські ракети.

Олена, евакуйована в Туреччину:

Ураган, Гради й ракети С-300. Я тепер знаю як вони звучать, як розриваються.

А це Кіра, їй 11. Після двадцять четвертого лютого її пейзаж за вікном кардинально змінився.

Кіра, евакуйована в Туреччину:

Бачила, як танки їздили, моторошно було.

Сашка, якому лише дев'ять років, турбує доля рідних. Тому він постійно запитує маму.

Саша, евакуйований в Туреччину:

Як ти там? Чи все в тебе хорошо? Не зірвали вас іще?

За даними офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських нелюдів, на території України загинуло 399 дітей та 783 дістали поранень. Сашкові, Олені та Кірі пощастило. Зараз вони у безпеці. Завдяки благодійникам юних українців вивезли в Туреччину.

Олена Величко, засновниця благодійного проєкту "Дитинство без війни":

Проєкт запрацював 24 березня й ось завдяки йому більш як пів року діти можуть виїхати в безпеку. За цей час загалом виїхали понад 2000 дітей разом із супроводжуючими особами.

Списки на евакуацію формують на рівні державних обласних адміністрацій за погодженням з міністерством соціальної політики України. Олена переконана, діти не повинні бачити жахи війни, тому в планах евакуювати ще понад тисячу малих українців.

Олена Величко, засновниця благодійного проєкту "Дитинство без війни":

Програма передбачає не тільки евакуацію, а надання їм всього необхідного на території Турецької республіки. Маю на увазі проживання, харчування, інтертеймент, освіта, а також розширене медичне страхування.

Діти мешкають у готелях, які охороняє жандармерія. З маленькими українцями працюють турецькі волонтери та психологи. Батьків їм намагаються замінити вихователі.

Ольга Чумак, вихователька дитячого будинку:

В нас є вихователь, яка вивчає з дітьми іноземні мови. Вивчають трішки турецьку, іспанську тому вони так добре… ну як добре… частково володіють основними словами, там "привіт", "до побачення", "мама", "тато". Я з ними намагаюся працювати більше на соціальному рівні, показувати різні відео про підлітків, щоб вони пристосовувались до нормальної поведінки, любимо їх.

У жінки вдома залишилася хвора мати, а чоловік пішов на фронт. Тому разом з дітьми чекає на перемогу, щоб повернутися додому!

Ольга Чумак, вихователька дитячого будинку: