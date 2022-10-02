Туреччина прихистила українських дітей до закінчення війни [ Редагувати ]
Нині у Європі перебуває близько семи мільйонів українських переселенців. І понад два мільйони з них, за даними ЮНІСЕФ, діти! Не всі малюки виїхали з батьками. Деяких евакуювали з небезпечних міст та сіл завдяки благодійним фондам. Так, юні українці перебувають нині у Туреччині. Хто за ними наглядає? Та про що вони мріють? Мій колега Юрій Куций розповість.
Олені 17 років. Вона хотіла б слухати пісні кумирів, а натомість чула, як летять російські ракети.
Олена, евакуйована в Туреччину:
Ураган, Гради й ракети С-300. Я тепер знаю як вони звучать, як розриваються.
А це Кіра, їй 11. Після двадцять четвертого лютого її пейзаж за вікном кардинально змінився.
Кіра, евакуйована в Туреччину:
Бачила, як танки їздили, моторошно було.
Сашка, якому лише дев'ять років, турбує доля рідних. Тому він постійно запитує маму.
Саша, евакуйований в Туреччину:
Як ти там? Чи все в тебе хорошо? Не зірвали вас іще?
За даними офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських нелюдів, на території України загинуло 399 дітей та 783 дістали поранень. Сашкові, Олені та Кірі пощастило. Зараз вони у безпеці. Завдяки благодійникам юних українців вивезли в Туреччину.
Олена Величко, засновниця благодійного проєкту "Дитинство без війни":
Проєкт запрацював 24 березня й ось завдяки йому більш як пів року діти можуть виїхати в безпеку. За цей час загалом виїхали понад 2000 дітей разом із супроводжуючими особами.
Списки на евакуацію формують на рівні державних обласних адміністрацій за погодженням з міністерством соціальної політики України. Олена переконана, діти не повинні бачити жахи війни, тому в планах евакуювати ще понад тисячу малих українців.
Олена Величко, засновниця благодійного проєкту "Дитинство без війни":
Програма передбачає не тільки евакуацію, а надання їм всього необхідного на території Турецької республіки. Маю на увазі проживання, харчування, інтертеймент, освіта, а також розширене медичне страхування.
Діти мешкають у готелях, які охороняє жандармерія. З маленькими українцями працюють турецькі волонтери та психологи. Батьків їм намагаються замінити вихователі.
Ольга Чумак, вихователька дитячого будинку:
В нас є вихователь, яка вивчає з дітьми іноземні мови. Вивчають трішки турецьку, іспанську тому вони так добре… ну як добре… частково володіють основними словами, там "привіт", "до побачення", "мама", "тато". Я з ними намагаюся працювати більше на соціальному рівні, показувати різні відео про підлітків, щоб вони пристосовувались до нормальної поведінки, любимо їх.
У жінки вдома залишилася хвора мати, а чоловік пішов на фронт. Тому разом з дітьми чекає на перемогу, щоб повернутися додому!
Ольга Чумак, вихователька дитячого будинку:
Знаєте, наші діти емоційні, але вони такі патріоти, вони дуже чітко слідкують за новинами, вони дивляться ТікТок. Вони дивляться як наші військові танцюють, тримають ось цей патріотичний дух. І діти дуже хочуть додому, вони дуже хочуть, щоб була перемога дома.
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