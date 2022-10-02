Російські окупанти вночі 2 жовтня завдали ракетного удару по Миколаєву. Поранення отримали семеро людей, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Наразі відомо про пошкодження у чотирьох багатоквартирних будинках. В 4-поверхівці у двох квартирах на третьому поверсі виникла пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Попередньо, поранень зазнали семеро осіб.

Один зі снарядів вибухнув на території лікарні. Ударною хвилею та уламками в ній вибиті вікна.

Також руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі й газопровід. Наразі частина будинків залишилась без світла та газу. Ремонтні бригади вже працюють на місцях і ліквідовують наслідки обстрілів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти вдарили по місту зенітно-ракетними системами С-300 близько 03:45.

Як повідомляли "Подробиці", вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.