Окупанти вдарили по Запоріжжю: у місті лунають вибухи (фото) [ Редагувати ]
У Запоріжжі вранці 2 жовтня пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.
Очільник області попередив, що є ризик повторних атак і закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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