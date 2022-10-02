Після удару по колоні в Запоріжжі заборонено виїзд на окуповані території

Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. Таке рішення українська влада ухвалила після ранкового ранкового ракетного удару по колоні цивільних автівок, яка стояла в черзі в бік тимчасово окупованої території. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених