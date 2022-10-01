російські окупанти вдарили по житловому будинку у Миколаєві. Про це повідомляє в Telegram мер Олександр Сєнкевич.

На місце виїхали аварійні служби.

"Потрапляння до житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Усі деталі потім", - йдеться у повідомленні.

Раніше вранці в Одесі пролунали вибухи, в місті та області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Миколаєві.