Війська рф вдарили по житловому будинку в Миколаєві [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти вдарили по житловому будинку у Миколаєві. Про це повідомляє в Telegram мер Олександр Сєнкевич.
На місце виїхали аварійні служби.
"Потрапляння до житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Усі деталі потім", - йдеться у повідомленні.
Раніше вранці в Одесі пролунали вибухи, в місті та області було оголошено тривогу.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Миколаєві.
по темі
У ніч проти п'ятниці, 30 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Миколаєві
Агресор завдає ударів по інфраструктурі міста та по житлових кварталах. Поліція щодня фіксує наслідки рашистських злочинів, утім місто тримається, а містяни та ЗСУ доводять, що нас не здолати.
Вночі 19 вересня окупанти вдарили по Миколаєву
Одна жінка опинилася під завалами. Її вже передали до рук медиків. Поранення також зазнали ще восьмеро людей. Про постраждалих і зруйновану інфраструктуру докладніше розкаже Марина Михайловська.
Один зі снарядів влучив поряд з житловими будинками, інший - в автотранспортне підприємство. Олена Мендалюк розкаже більше.