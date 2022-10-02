Україна виграла 10 тисяч євро на створення музею вишиванки у Чернівцях [ Редагувати ]
Україна вперше перемогла в найпрестижнішому європейському конкурсі культурної спадщини European Heritage Awards. Та виграла 10 тисяч євро на створення музею вишиванки у Чернівцях. Серед конкурсантів були представники з понад 30 європейських країн і всі вони оцінили мистецтво українського автентичної вишивки.
Ольга Лучек поспілкувалася із засновницею Дня вишиванки письменницею Лесею Воронюк, яка взяла участь у Європейському культурному саміті у Празі.
Ідею влаштувати День вишиванки Леся Воронюк втілила ще у 2006 році, коли була студенткою Чернівецького університету. Як тоді, так і тепер переконана, вишиванка - духовна броня українця. Зараз засновниця свята пишається, що змогли вибороти престижу нагороду на одному з європейських конкурсів.
Леся Воронюк, засновниця Дня вишиванки, письменниця:
Це визнання того, що за 16 років нам вдалося еволюціонувати зі святом, зробити День вишиванки не тільки масштабним, не тільки об'єднати понад 100 країн, а і досягти певного рівня в галузі культурного сектору.
Україна виборола і приз глядацьких симпатій та 10 тисяч євро на довгоочікувану реконструкцію музею української вишиванки.
Леся Воронюк, засновниця Дня вишиванки, письменниця:
Зараз наш стратегічний план створити музей української вишиванки. Перемога у цьому конкурсі відкрила для нас неймовірну кількість можливостей, партнерств з іншими європейськими культурними інституціями. Ми розпочнемо роботу над музеєм нарешті, в нас буде перший бюджет для того, щоб нарешті починати демонтажні реконструкторські роботи.
Пані Лесю у реалізації її мистецьких задумів підтримують рідні - 8-річна Софійка та 5-річний Любомир. Вони разом з мамою вже побували в експедиціях на Полтавщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Херсонщині. Любомир не може дочекатися, коли ж проводитиме екскурсії музеєм вишиванки, аби розповісти все, про що дізнався під час поїздок. Хлопчика приваблюють старовинні килими, натомість Софійка цікавиться оригінальними вишивками. У їхній сімейній колекції понад 300 сорочок, вишитих власноруч бабусею і мамою.
Софійка, жителька Чернівців:
Це наша прабабуся, вона виткала всі ці килими й навіть більше. Більшість залишилися у селі, вона дуже любить ткати. Готуємо виставку у Київ. Для мене вишиванка значить - повага до України. Це національний одяг для України, це так старовинно і незвичайно.
Вишиванка - генетичний код української нації. А сьогодні, коли в країні війна, вона є й особливим оберегом та бронею.
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