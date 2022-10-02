Мінно-вибухові. З такими пораненнями найчастіше потрапляють до рук хірургів військові. Характер травм не змінюється, Так само стабільна - жага пацієнтів повернутися у бій, кажуть медики. Чи вдається лікарям повністю відновити бійців після поранень, та як почуваються військові? Про це - далі.

Голова бюлит? - Нет, голова не болит, тошноты нет. - Травмированная кисть работает? - Работает. - У него травма плечевой кости.

Володимир отримав поранення на позиціях біля населеного пункту Піски. Разом із побратимами вели ближній бій з противником. Ворог був у якихось п'ятдесяти метрах. Як наслідок, окупанти відступили отримавши кілька 300-х. Але і Володимир на лікарняне ліжко потрапив з осколковим пораненням у руки, ще фрагмент кулі дістали з ноги.

Володимир, поранений військовослужбовець:

Зайняли нові позиції, нас накривали мінометами танками, потім пішла піхота. Оточили нас, але ми відбили. Почали відходити від мінометного обстрілу, не знали, що вони знаходяться у сусідньому зданії, попали під перехресний вогонь. І трошки попали в передрягу.

Володимир розповідає, позиції української армії на Донеччині знаходиться під постійним ворожим вогнем. Але наші захисники - ні кроку не відступають.

Володимир, поранений військовослужбовець:

За одну хвилину 100 снарядів прилітає. От ми засікли й просто з танків артилерії, мінометів, сто снарядів прилітає. Ну як тримаємося, мусимо триматися. Хлопці всі бойові тримаємося духом. Один одного підтримуємо, бо без підтримки ніяк.

Попри поранення, звісно, він хоче повернутися до побратимів на поле бою. Але лікарі поки стримані у прогнозах. Кажуть, вони мають спершу відновити розтрощену кістку, суглоби та розірвані нерви. На це піде не один місяць. Кажуть, тип травм, з якими доставляють бійців - не змінився - переважно це мінно-вибухові поранення.

Юрій, хірург:

Пулевых ранений очень мало. Да, контактные бои бойцы говрят, и тот пациент с которым вы общадись, но это все равно взрывы. От разных взрывчастых систем. Это и мины, и снаряды, и ракеты. В основном это осколочное ранение, это взрыв.

І досі, за сім місяців війни, лікарі не перестають дивуватися бажанню пацієнтів повернутися у бій. Навіть, після ампутації, вони знаходять чим будуть корисні на полі бою і рвуться до побратимів. Тому, обіцяють медики, зроблять все можливе, аби бійців якомога швидше повернути до повноцінного життя після поранення.