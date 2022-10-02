Українські військові знищили склад боєприпасів росіян (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, бійці Збройних сил України знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою безпілотника.
Про це повідомляє Нацгвардія у Facebook.
"Наші спецназівці від ранку вже знищили невеликий склад боєприпасів, який облаштували орки в лісосмузі", - зазначають у Нацгвардії.
Українські військові за допомогою дрона спостерігали за підвезенням та розвантаженням боєприпасів і, вичекавши потрібний момент, скинули осколкову гранату.
по темі
У смузі відповідальності Запорізької окремої бригади територіальної оборони підрозділом ТрО у взаємодії із приданими підрозділами був знищений гелікоптер Ка-5
Міністерство оборони росії повідомило, що через загрозу оточення "союзні війська були відведені з Червоного Лимана на вигідніші рубежі". Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону заявив, що ЗСУ вже в Лимані, у місті тривають бої
Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку
Російські війська тікають з Лиману Донецької області. Українські захисники показали покинуті позиції та техніку окупантів
Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману