Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами. Про це пише The Guardian.

Те, що ми бачимо зараз, це своєрідна зміна в динаміці поля бою... Вони (українські військові - ред.) дуже добре попрацювали в районі Харкова і перемістилися, щоб скористатися новими можливостями. Бої у Херсонській області йдуть трохи повільніше, але вони досягають прогресу.

Він також додав, що українські військові зуміли "правильно використовувати" РСЗВ HIMARS для атак по російським складам та командним пунктам. За словами Остіна, такі удари "позбавляють росіян значних можливостей".