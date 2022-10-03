Президент рф володимир путін знехтував декількома можливостями "зберегти обличчя" і вийти із ситуації, в якій він опинився. Про це повідомляє міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий вихід, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне", - заявив Воллес.

За його словами, росія продовжує вдаватися до звірств і не полишає спроби підкорити Україну. Але світ не може дозволити Путіну перемогти.

"Якщо хуліган покаже, що можна просто ігнорувати конвенції, міжнародні правила, домовленості, загрожувати всім ядерною зброєю - і тобі нічого не буде, то буде катастрофою", - додав міністр.

Воллес додав, що путін є етнічним націоналістом, який живе фантазіями про об'єднання так званого стародавнього роду. Замість покращення умов життя росіян, він хоче збільшувати силу рф через ослаблення супротивників.