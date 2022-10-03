Кандидатство України в НАТО - це те, що точно має вгамувати ядерний шантаж росії. Третина країн-членів Північно-Атлантлантичного Альянсу підтримують вступ нашої країни. Це - держави Центральної та Східної Європи. Напередодні вони виступили зі спільною заявою щодо членства України в НАТО. І Володимир Зеленський подякував їм за це. Натомість решта країн - поки зберігають мовчання у цьому питанні. Чому Захід не поспішає прийняти Київ до військового блоку? І які перспективи членства України в НАТО - дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Уже 10 країн НАТО висловилися за вступ України до військового блоку. Першою стала Канада, в день подання заявки Києва, у міністерки закордонних справ була запланована прес-конференція, і вона висловила чітку підтримку членства України в НАТО. А далі - була спільна заява 9-ти держав центральної та східної Європи. Зокрема, країн Балтії, Польщі, Чехії, Румунії та Словаччини. У ній вони наполягають на збільшенні допомоги Україні та висловлюють незмінне ставлення до її майбутнього членства в Альянсі. Генсек НАТО відбувся стандартними фразами про відчинені двері Альянсу. Але от мовчанка інших західних союзників Києва стала доволі красномовною.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, автор книг із сухопутної війни:

Якщо подивитися на тих, хто висловив підтримку, зовсім не дивно, що це країни Східної Європи, вони ближче до росії. А Німеччина, Франція, Британія, Італія, США - більшість членів НАТО не можуть підтримати цю заявку. Бо ж НАТО засноване на консенсусному ухваленні рішень і є обмеження, які застосовують до нових членів. Є очевидне співчуття до ситуації в Україні, але через технічні вимоги членства - зокрема, обмеження щодо перебування у стані війни та присутності територіальних претензій з сусідами, Україні не дозволять приєднатися.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Аналітик пояснює, що мовчання Заходу може означати, що заявка Києва стала несподіванкою для союзників. Відмовляти вголос ніхто не хоче. Тому країни обмежаться обіцянками підтримки курсу в НАТО та подальшою фінансовою та військовою допомогою. Насправді ж для членства в Альянсі Україні потрібно виконати низку вимог: правові, економічні та антикорупційні реформи.

Дональд Єнсен, директор програми Росії та Європи Інституту миру Сполучених Штатів:

Шанси приєднання України - однозначно не протягом наступних п'яти-десяти років. Україні потрібно не лише закінчити війну, але й виконати багато вимог НАТО. Але варто мати на увазі дуже жваві дебати щодо того, як зміцнити Україну проти майбутніх російських атак. Українці вивчають багато варіантів, зокрема варіант такого собі східно-європейського Ізраїлю. Тобто йдеться не просто про членство в Альянсі, йдеться про те, як Україні захищати своє майбутнє, а в цьому члени НАТО були дуже помічними і надали дуже багато підтримки

Міхал Барановскі, експерт з НАТО, аналітик Німецького фонду Маршалла США:

Я не очікую, що хтось дасть часовий проміжок щодо вступу України до НАТО. Найкраща підтримка, яку зараз може надати Захід - це зброєю. І її надають по всьому Альянсу, особливо Штати, Польща та Велика Британія, в Німеччині відбувається зміна. І це те, що зараз важливо для України. Бо насамперед ви повинні виграти, а всі інше - вже потім.

Рішення щодо розширення Альянсу ухвалюють одноголосно усі його члени. Як це непросто - вже довели заявки Швеції та Фінляндії. Це країни, які 100-відсотково відповідають усім критеріям НАТО. Але на членство у блоці вони чекають із травня. Через гальмування одного-єдиного члена блоку - Туреччини, яка вимагає політичних дивідендів.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, автор книг із сухопутної війни:

Той факт, що шведська та фінська заявки стали більш проблематичними, ніж сподівалася більшість - це демонстрація складнощів щодо прийняття нових членів під час такої нестабільної ситуації в Європі. А членство України буде ще більш проблематичним. З точки зору НАТО - є розуміння, що ця заявка не може бути успішною зараз, і я думаю, що і Володимир Зеленський це розуміє. Але вона додає тиску на НАТО щодо продовження надання ще більшої підтримки, це нібито буде такою собі компенсацією за відмову щодо членства у найближчому майбутньому.

Крім того, заявка Києва ще й глибоко символічна, кажуть експерти. Бо свідчить про те, що Україна не збирається здаватися. Навіть після ядерних погроз та спроб анексії території.