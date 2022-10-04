В ніч на 4 жовтня, у Харкові, пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє "Суспільне".

Близько 00:03 години містяни чули вибухи. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова підтвердила "прильоти" по місту.

Сильні удари росіян по Харкову. Ймовірно, центральні райони.

Міський голова Ігор Терехов розповів, що ворог атакував Холодногірський і Новобаварський райони Харкова.

За словами мера, під ударом окупантів опинилися в одному випадку промисловий, а в іншому - інфраструктурний об'єкт.