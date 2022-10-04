На Харківщині рашисти залишили по собі чимало мін та снарядів [ Редагувати ]
На Харківщині рашисти залишили по собі чимало мін та снарядів. Розмінуванням зараз активно займаються рятувальники ДСНС. І робота ця - не з простих. Як область очищують від боєприпасів -подивіться.
Для надзвичайників розмінування територій, здається, звична справа.
На Харківщині ж у фахівців чимало роботи. Тут ворог залишив багато вибухонебезпечних "сюрпризів".
Почастішали випадки виявлення російських протипіхотних мін.
Для того, щоб розмінувати тут території, надзвичайники використовують спеціального робота.
Це перший експеримент наразі поки що в Україні.
Та масштаби робіт наших захисників - не лякають. Надзвичайники кажуть - як і завжди хочуть, щоб українці почували себе безпечно будь-де. Особливо - в місцях, де ворог спробував поставити людей на межу виживання.
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