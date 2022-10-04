І далі якраз - про черговий злочин рашистів. Браві зольдати недорейху кілька годин гатили з САУ по прикордонних селищах Сумщини. Поцілили в школу, газогін та лінію електропередач. Повбивали курей та спалили вщент сарай в літньої жінки. Докладніше - далі.

Крізь сльози пані Валентина показує, яких руйнувань наробили рашисти в її обійсті.

Село Кияниця менше як за 20 кілометрів від кордону з країною-терористкою. Обстрілювати людські будинки рашисти почали зранку. Загалом нарахували 56 прильотів із САУ. Снаряди розривалися просто на дорогах та посеред подвір'їв.

Іван Левченко, житель села Кияниці:

Усі вікна вибиті, і з городу, із вулиці, там із двора, прольот он один упав ось, повибивало вікна, двері знесло забор, тут, напротив знесло забор. Машину побило ось.

Пані Галина разом з онукою ледь устигли сховатись до підвалу.

Галина Ковальова, жителька села Кияниці:

Воно сначала тихенько, ну не так сильно, думаю, це не у нас, це не у нас, вона каже, бабушка пошли в подвал, пошли в подвал. Тоді як бахнуло десь отуди.

А це вже Басівка, до кордону - лічені кілометри. Й досі димиться на подвір'ї пані Валентини. Їй снаряд поцілив просто в сарай, і той одразу зайнявся. А хвору жінку заблокувало в будинку.

Валентина Горбачева, жителька села Басівки:

Вийти не могу, стульчик подпер меня, я еле-еле отодвинула, вийшла, шо-то трещит, я вийшла, а …горит.

Обстріл села тривав кілька годин.

Іван Каптіло, староста Басівського старостату:

Лягали снаряди чи міни ну вже великого калібру, то шо взривної волною дерева у школи як вроді поламало і также стіни подовбало осколками.

Тут пошкоджено лінії електропередач, водонапірну башту, трансформатор.

Валентина Фегер, директорка Басівської школи:

Харчоблок, їдальня, фізкабінет на другому поверсі. І там ще дві вирви за котельнею. Усі вікна, ви теж бачили, повилітали. Це нас врятували наші улюблені дерева, наш парк.

Втім, розповідати далі керівниці школи завадили нові вибухи.