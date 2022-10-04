рашисти гатили по прикордонних селах Сумщини: поцілили в школу, газогін та лінію електропередач [ Редагувати ]
І далі якраз - про черговий злочин рашистів. Браві зольдати недорейху кілька годин гатили з САУ по прикордонних селищах Сумщини. Поцілили в школу, газогін та лінію електропередач. Повбивали курей та спалили вщент сарай в літньої жінки. Докладніше - далі.
Крізь сльози пані Валентина показує, яких руйнувань наробили рашисти в її обійсті.
Село Кияниця менше як за 20 кілометрів від кордону з країною-терористкою. Обстрілювати людські будинки рашисти почали зранку. Загалом нарахували 56 прильотів із САУ. Снаряди розривалися просто на дорогах та посеред подвір'їв.
Іван Левченко, житель села Кияниці:
Усі вікна вибиті, і з городу, із вулиці, там із двора, прольот он один упав ось, повибивало вікна, двері знесло забор, тут, напротив знесло забор. Машину побило ось.
Пані Галина разом з онукою ледь устигли сховатись до підвалу.
Галина Ковальова, жителька села Кияниці:
Воно сначала тихенько, ну не так сильно, думаю, це не у нас, це не у нас, вона каже, бабушка пошли в подвал, пошли в подвал. Тоді як бахнуло десь отуди.
А це вже Басівка, до кордону - лічені кілометри. Й досі димиться на подвір'ї пані Валентини. Їй снаряд поцілив просто в сарай, і той одразу зайнявся. А хвору жінку заблокувало в будинку.
Валентина Горбачева, жителька села Басівки:
Вийти не могу, стульчик подпер меня, я еле-еле отодвинула, вийшла, шо-то трещит, я вийшла, а …горит.
Обстріл села тривав кілька годин.
Іван Каптіло, староста Басівського старостату:
Лягали снаряди чи міни ну вже великого калібру, то шо взривної волною дерева у школи як вроді поламало і также стіни подовбало осколками.
Тут пошкоджено лінії електропередач, водонапірну башту, трансформатор.
Валентина Фегер, директорка Басівської школи:
Харчоблок, їдальня, фізкабінет на другому поверсі. І там ще дві вирви за котельнею. Усі вікна, ви теж бачили, повилітали. Це нас врятували наші улюблені дерева, наш парк.
Втім, розповідати далі керівниці школи завадили нові вибухи.
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