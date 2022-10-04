Окупанти вдарили по Краматорську: які наслідки [ Редагувати ]
Фото: t.me/kramatorsk_rada
В ніч на вівторок, 4 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Внаслідок чого поранення отримали дві особи.
Подробиці:
- Ворожа ракета влучила у приватний сектор.
- Пошкоджено будинки та школа.
- На цю мить відомо про двох поранених.
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