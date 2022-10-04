Білоруський диктатор олександр лукашенко заперечує, що в республіці планують оголосили мобілізацію, однак зроблять уроки з помилок мобілізації у росії. Його цитує провладне агентство Белта.

Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки... Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах.

лукашенко додав, що коли у росії оголосили мобілізацію, виявилося, що "багато з них забули, що таке зброя".

Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью.

Нагадаємо, лукашенко розкрив роль Білорусі у війні проти України: "Мы участвуем, но никого не убиваем".