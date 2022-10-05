Російська пропаганда справді загрожує Європі. Надто добре це розуміють країни Балтії. Відтепер з фейками, які в шалених темпах продукують кремлівські брехуни Україна боротиметься разом з Латвією. Для цього сьогодні підписали меморандум між медіа регуляторами обох країн - Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення України та Нацрадою з питань електронних засобів масової інформації Латвії.

Проти фейків та російської пропаганди тепер разом боротимуться Україна і Латвія. Латвійський медіарегулятор Neplp і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення підписали меморандум про співпрацю. Латвія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Це і гуманітарна допомога, і військова. А ще - спільний фронт щодо інформаційної безпеки. Латвія рішуче заборонила трансляцію російських пропагандистських каналів.

Ольга Герасим'юк, Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:

Щойно перші бомби, перші постріли залунали над нашою країною. Вони всі зібралися і пів на шосту ранку вони вже ухвалили рішення про заборону російської пропаганди. Як ви чули, колеги змогли вплинути та співпрацювати з парламентом, заради зміни законодавства і спільної боротьби з російською агресією. І ми надзвичайно вдячні колегам за той досвід, який ми зараз вивчаємо в роботі латвійського регулятора. Цей меморандум передбачатиме велику співпрацю. І зокрема співпрацю у сфері обміном продуктів, який дуже потрібен сьогодні нашим мовникам.

Завдяки цьому проросійські канали й сайти були позбавлені можливості ширити брехню про війну в Україні. І виправдовувати дії кремля.

Іварс Аболіньш, голова Національної ради з питань електронних засобів масової інформації Латвії:

Латвія підтримує Україну і як Інститут ми зробили все що, можемо. Одразу після того, як почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну ми закрили перші російські програми. І взагалі ми закрили 110 російських програм і 200 вебсайтів, які могли бути небезпечними для безпеки Латвії та України. І ми змогли кардинально змінити законодавство в Латвії. Повернення деяких російських телеканалів до Латвії можливе лише за умови того, що росія залишить всі тимчасово окуповані території України у тому числі Кримський півострів.

Крім того, латвійська сторона подбала про українських біженців, які знайшли притулок в країні. Вони мають доступ до правдивої інформації - в ефірі латвійського суспільного мовника передбачений час для програми українських новин.