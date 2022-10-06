Головне управління розвідки Міноборони дізналося про те, що окупанти з передової закликають росіян ховатися від мобілізації. Вони радять оформити відстрочку за станом здоров'я або взагалі тікати з росії.

У черговій перехопленій розмові окупант, який зараз знаходиться у Херсонській області, розповів матері про ситуації на передовій та просить будь-яким способом завадити мобілізації родича.

У будь-якому випадку... Нехай там, я не знаю, ховається, що хоче робить, щоб сюди не їхати... Хоч крану змінює - без різниці! Сюди нехай не їде. На кордоні Грузії там чорти-що твориться. Люди тікають. Нехай будь-які способи знаходить.

За словами окупанта, останні три дні на фронті були "важкі". Він стверджує, що ЗСУ "щось озвірілі", тому російська армія зазнає втрат.