Окупанти закликають росіян "ховатися від мобілізації" (перехоплення) [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони дізналося про те, що окупанти з передової закликають росіян ховатися від мобілізації. Вони радять оформити відстрочку за станом здоров'я або взагалі тікати з росії.
У черговій перехопленій розмові окупант, який зараз знаходиться у Херсонській області, розповів матері про ситуації на передовій та просить будь-яким способом завадити мобілізації родича.
У будь-якому випадку... Нехай там, я не знаю, ховається, що хоче робить, щоб сюди не їхати... Хоч крану змінює - без різниці! Сюди нехай не їде. На кордоні Грузії там чорти-що твориться. Люди тікають. Нехай будь-які способи знаходить.
За словами окупанта, останні три дні на фронті були "важкі". Він стверджує, що ЗСУ "щось озвірілі", тому російська армія зазнає втрат.
Поранених багато. До цього взагалі кожен день там пачками вивозили. Зараз в окопах зазвичай сидимо.
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