Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині, що межує з росією, після деокупації збудують додаткові фортифікаційні споруди. На це візьмуть кошти з резервного фонду державного бюджету.
Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, на роботи зі спорудження додаткового укріплення кордону уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 300 мільйонів гривень.
"Після деокупації область посилить свої оборонні можливості. Кабінет Міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на зведення додаткових фортифікацій", - написав він.
Активне будівництво оборонних споруд вже почалося. Посадовець опублікував фото, як просуваються роботи.
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