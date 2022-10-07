Матч третього туру групового етапу футбольної Ліги Європи між шведським "Мальме" та німецьким "Уніоном" зупинили через сутички на трибунах. Зустріч проходила у четвер, 6 жовтня, у Мальме.

Зустріч зупинили на 60-й хвилині після того, як на полі опинилася піротехніка, яку вболівальники кинули з трибуни. Головний арбітр зустрічі вивів команди з поля за рахунку 0:0.

"Уніон" наприкінці першого тайму залишився у меншості через вилучення Андраса Шафера, але після відновлення гри зміг здобути перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Шералдо Беккера на 68-й хвилині.

"Уніон" набрав перші три очки в турнірі і посідає третє місце в турнірній таблиці групи D. "Мальме" очок не набрав і розташовується на четвертому рядку.

Перше місце після двох зустрічей посідає португальська "Брага", друге - бельгійський "Юніон". Обидві команди набрали по шість очок. 13 вересня "Уніон" та "Мальме" проведуть матч четвертого туру в Берліні.

У групі Е англійський "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:2 обіграв кіпрську "Омонію", а іспанський "Реал Сосьєдад" виявився сильнішим за молдавський "Шериф" (2:0).

Перше місце у групі займає "Реал Сосьєдад" (9 очок), далі йдуть "Манчестер Юнайтед" (6), "Шериф" (3) та "Омонія" (0).

Нагадаємо, 1 жовтня в Індонезії на футбольному матчі між командами "Арема" та "Персебая", які грають у вищій лізі, загинуло 127 людей.